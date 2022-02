Nepreslišano: Marko Crnkovič, kolumnist

Ta nenadni glasbeno-razvedrilni vzpon mladostnosti in nadobudnosti je sicer pohvalen, obenem pa tudi programsko enostranski. Sadovi dajanja možnosti mladini, da nastopa na televiziji skoraj en mesec v najbolj gledanih terminih – in zastopa domovino v prestižnem mednarodnem merilu –, bodo verjetno obrodili šele čez nekaj let. Upam vsaj. Da iz teh mladenk in mladeničev še nekaj bo. Čez pet ali deset let. Ko se bodo še kaj naučili – recimo nastopati, se oblačiti, nemara tudi vrhunsko peti in igrati. Ko ne bodo samo talentirani in simpatični. Ko jih ne bomo imeli radi samo zato, ker so nam všeč, ampak bomo nad njimi iskreno navdušeni kot nad obrušenimi, zrelimi, rutiniranimi glasbeniki.