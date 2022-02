Zgrešena naložba

Kot poroča nacionalna tiskovna agencija, želi in namerava javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS, ki upravlja prenovljeni državni protokolarni Elegans hotel na Brdu pri Kranju, za kakšna dva milijona evrov zgraditi dodatni kompleks, v katerem bodo savne in tako imenovana snežna soba. Za gradbeno-obrtniška dela in savne so že izbrali izvajalca, medtem ko se o tem, kdo naj bi zgradil snežno sobo, še niso odločili.