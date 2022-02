Cela država za nekaj sankcij

Osem let cinične mednarodne politike je bilo potrebnih, da se je Ukrajina znašla v položaju okupirane države. Vlekli so jo sem in tja. Z ene strani so v njej videli razsvetljeni zahod, ki se hoče ločiti od mračnega vzhoda. Z druge trdnjavo starih civilizacij vzhoda, ki je branik pred podivjanostjo zahoda. Snubili so jo, naj se odloči za trdno zavezništvo z Rusijo ali tesne povezave z Evropsko unijo. V državi sta obe podobi. Lahko se zlijeta v nekaj prelepega ali pa skupaj pokažeta grozen obraz. Ukrajina je živela najbolj mirno življenje, ko ji je uspelo vzpostaviti ravnotežje med obema podobama. Je najbolj zahodna vzhodna država in najbolj vzhodna zahodna država.