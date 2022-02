Res je, da so Malincini prodajni hiti na voljo v vedno več trgovinah in tudi fizične trgovine vsako leto predstavljajo večji odstotek prihodkov. Lani smo na primer 21 odstotkov prihodkov ustvarili v fizičnih trgovinah, vse ostalo pa še vedno po spletni prodaji, ki je naš paradni konj.

V zadnjih treh letih dosegamo res visoko rast. Iz dobrega pol milijona evrov letnega prihodka smo lani presegli tri milijone evrov. Za letos načrtujemo 15-odstotno rast prihodkov. Pri spletni prodaji je pomembna odlična uporabniška izkušnja in kakovostni izdelki, če želiš delati dolgoročno. Prav tako je pomembna dobra komunikacija s strankami in transparentnost, izobraževanje strank, hitra dostava in to, da se ves čas nekaj dogaja (nove vsebine, objave, akcije, novi izdelki…), da ljudje ne pozabijo nate. Prav tako je treba biti nenehno v trendu z novostmi, ki se odvijajo na področju spletnega oglaševanja in družabnih omrežjih.

Družabna omrežja so naš glavni komunikacijski in prodajni kanal. Aktivno uporabljamo facebook, instagram, youtube in tiktok. 60 odstotkov celotnega marketinškega proračuna porabimo za družabna omrežja. Glede ostalih podjetij težko svetujem splošno, ker je veliko odvisno od izdelkov in storitev, ki jih ponujajo. Za podjetja, ki delujejo v podobni panogi kot mi, vsekakor svetujem prisotnost na družabnih omrežjih, predvsem na facebooku in instagramu. Mi imamo znotraj podjetja strokovnjake, ki ustvarjajo vsebine za družabna omrežja in na njih tudi oglašujejo. To priporočam tudi drugim, če imajo to možnost, ker notranji sodelavci dostopajo do večjega števila informacij, bolje poznajo izdelke in so po naših izkušnjah bolj privrženi podjetju, zato so tudi rezultati na koncu boljši.

Spletna prodaja v zadnjih letih močno narašča, prav tako prisotnost ljudi in preživet čas na družabnih omrežjih, postopki nakupovanja so vedno bolj preprosti (vse gre proti čim manj klikom za nakup). Pričakujem, da bo vedno večji kos pogače prišel ravno iz naslova družabnih omrežij.

Covid je naše poslovanje prestavil v turboobrate. Sami smo se hitro prilagodili, in sicer tako z vidika vsebin (več objav receptov za ustvarjanje v kuhinji) in izdelkov (bolj smo izpostavili osnovna živila, kot so žita, naravna sladila, masla…). Predvsem pa smo opazili rast prodaje prehranskih dodatkov, ki pripomorejo k močnejšemu imunskemu sistemu, in kot kaže, se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje.

Huh, ta podatek sem morala hitro popraviti, ker nas je že štirinajst. � Skušamo biti čim bolj samoorganizirani, vsak posameznik ima svoje področje, za katero je odgovoren. S solastnico Andrejo sva zagovornici dela v pisarnah, ker se tako stvari hitreje odvijajo in timski duh bolj krepi. Za dober timski duh poskrbijo naša druženja, teambuildingi, sproščeno vzdušje, zaupanje, dobri medsebojni odnosi. Prav tako se trudimo, da bi bili vsi sodelavci zadovoljvni s svojim delom in plačilom. Vsak posameznik mora biti namreč v osnovi zadovoljen sam s sabo in to potem naredi timski duh fenomenalen.

Glede na to, da so rezultati nastali na podlagi izpolnjenih anket zaposlenih, potem lahko rečem, da so zadovoljni zaposleni razlog, da smo se uvrstiti v finale. Težko rečem, v čem smo drugačni, se pa trudimo skrbeti za dobro vzdušje v podjetju, dobre in odkrite medsebojne odnose, spodbujamo jih k izobraževanju in osebni rasti, zdravemu življenjskemu slogu, prav tako se trudimo, da so tudi plače vedno boljše in da imajo možnost z dobrimi rezultati vedno zraven dobiti še finančne dodatke.

Moje vodilo v življenju in tako tudi pri vodenju je Delaj pametno, zabavaj se in pusti pečat. Drugače je pomembno, da se tako pri delu kot pri vodenju upoštevajo vrednote podjetja, ki so transparentnost, pozitivnost, pogum, odgovornost in kreativnost. Moramo pa tukaj omeniti še to, da sva vodji podjetja dve ženski.