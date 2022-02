V ZDA je v pojavu, poimenovanem velika odpoved, službo odpovedalo rekordno število delavcev – od aprila do septembra 2021 več kot 24 milijonov. Veliko jih ostaja delovno neaktivnih, vendar je bila stopnja brezposelnosti decembra le 3,9-odstotna, kar je bilo boljše od napovedi. Več odpovedi so zaznali v številnih panogah, največ v gostinstvu in nastanitvenem sektorju. Tudi pri nas je bila decembra lani brezposelnost nizka, 4,6-odstotna.

Vnovični razmislek

Veliko ljudi po svetu se predvsem zaradi epidemije posveča vnovičnemu razmisleku o tem, kako delajo in živijo ter kako to dvoje bolje uravnotežiti. Mnoge ankete kažejo na okrepitev občutka izgorelosti in poslabšanje duševnega zdravja. »Pandemija je globalno in temeljito pretresla trg dela. Množične odpovedi so deloma posledica objektivnih okoliščin – ker so bile številne dejavnosti zaprte, preprosto ni bilo potrebe po delavcih. Po drugi strani je množične odpovedi povzročil psihološki fenomen, ki izvira iz Kitajske in se imenuje tang ping oziroma 'ležati ravno'. Socialna distanca je povzročila množično apatijo, veliko ljudi preprosto ni bilo več motiviranih za delo. Obenem so jim velikodušni socialni transferji omogočali življenje v brezdelju. Po drugi strani je pandemija nekatere dejavnosti potisnila na rob zmogljivosti. Mednje na primer spada zdravstvo, nekaj podobnega se je zgodilo tudi v panogi informacijskih tehnologij, saj se je svet čez noč digitaliziral. Mi razvijamo programsko opremo za delo na daljavo in avtomatizacijo procesov, zato smo imeli v času pandemije več dela kot kadar koli prej. Zaposleni preprosto niso imeli časa dati odpovedi,« je hudomušno pojasnil Jure Pompe, direktor podjetja XLAB, kjer z dobro kadrovsko politiko zadržujejo svoj kader. Vsako leto zaposlenim izplačajo nagrado za poslovno uspešnost. Poleg tega med zaposlene razdelijo del bilančnega dobička, in sicer v višini 10 odstotkov letnega bruto zneska plač. Primerna plača in nagrade so pomembne za zadovoljstvo sodelavcev, vendar je po besedah Pompeta v sodobnih IT-podjetjih denar le higienik, zato dodaja: »Za motivacijo vrhunskih IT-strokovnjakov je pomembno, da jim znamo primerno oblikovati tehnološke izzive ter da nenehno skrbimo za njihov karierni in osebnostni razvoj.«

Pompe še pravi, da so bili prvi meseci pandemije za njihovo ekipo naporni. »V tako visokem ritmu dela bi sčasoma vsi izgoreli. Zato smo se v drugi polovici leta 2020 odločili, da izpeljemo proces transformacije podjetja. Veliko energije smo usmerili v izpopolnitev notranjih procesov v podjetju, v oblikovanje ekip in opolnomočenje ekipnih vodij. Spodbujali smo odprto komunikacijo in vzpostavili sistem, ki vsakemu omogoča, da na preprost način predlaga izboljšave v podjetju, tako da na kratko zapiše, kaj je cilj izboljšave, zakaj je pomembna in kako naj bi jo uvedli. Prizadevamo si za vključenost vseh zaposlenih v razvoj podjetja in z njimi tudi delimo uspehe. Na tak način dosegamo precej visoko stopnjo pripadnosti podjetju, zato je fluktuacija nizka,« je pojasnil Pompe.