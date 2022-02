Krški poklicni gasilci končno v primernih prostorih

Prenova in dograditev stavbe krške poklicne gasilske enote je pomemben korak k vzpostavitvi gasilsko-reševalnega centra širšega, regijskega pomena. Pod isto streho na Vidmu bodo odslej združene vse službe s področja zaščite in reševanja iz krške občine in tudi širše regije.