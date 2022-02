»Milan Banfič je 18. decembra 2020 v večstanovanjski stavbi na Šlandrovem trgu v Žalcu v neprištevnem stanju in zaradi kronične duševne motnje shizofrenije poskušal vzeti življenje svoji 87-letni mami Mariji, ki jo je napadel z 20-centimetrskim kuhinjskim nožem. V spalnico je takrat vstopil eden od njegovih bratov, ki mu je zvil roke na hrbet in ga nekako obvladal, da dejanja ni dokončal. Mama je izgubila veliko krvi, pravočasna zdravniška pomoč pa ji je rešila življenje. Na poti iz spalnice pa je Banfič z nožem zabodel tudi bratovega psa, malega maltežana, in mu prizadejal tako hude poškodbe, da so ga morali pozneje v veterinarski ambulanti evtanazirati,« je tožilka prebrala očitke zoper 50-letnega Banfiča, ki naj bi storil poskus uboja in kaznivo dejanja mučenja živali. Oboje naj bi zagrešil v neprištevnem stanju, zaradi shizofrenije se zdravi že vse življenje. Zato je tožilstvo zanj predlagalo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v ustreznem zavodu.

Prividi in prisluhi

»S tem se pa jaz ne strinjam,« je tožilki ugovarjal Banfič. In dejal, da tega, če bi bil priseben, ne bi nikoli in nikomur storil. Dejanje je obžaloval, v nadaljevanju pa govoril o tem, da so policisti malo pred tem dogodkom vdrli v njihovo stanovanje in želeli umoriti vso družino. »Sestri in nečaku so dali injekcijo, meni pa je niso upali, ker so jim eni fantje povedali, kakšno moč imam,« je pojasnjeval senatu. In še, da je imel privide in prisluhe in si ni mogel sam nič pomagati. »Nekdo mi je rekel, da bodo Američani ta dan na Slovenijo odvrgli atomsko bombo in bo konec sveta, če ne bom storil tega, kar sem storil. Mamo sem zabodel v ramo, medtem ko je spala, potem so drugi klicali policijo,« je dejal. Po dogodku pa da se spomni le, da so ga odpeljali na forenzični oddelek mariborskega UKC. Pred tem je že bil v Vojniku, pa tudi v Impoljci, trenutno je v priporu, na mariborskem forenzičnem oddelku, kjer še vedno prejema ustrezno terapijo.

»Podredil se je temu, kar so mu govorili 'glasovi in bog', poslušal je njihove ukaze. V mami je videl sovražnika, zato je ravnal, kot je ravnal,« je pred senatom paranojo poskušal razložiti izvedenec psihiatrije Matej Kravos. Ocenil je, da bi bilo ambulantno zdravljenje pri njem težko izvedljivo, zato je bolj smiselno zdravljenje pod nadzorom. Ker pa se Banfič z ukrepom zdravljenja v eni od ustanov ni strinjal, bo sodišče 28. marca zaslišalo tudi nekaj prič, kar je zahteval tudi sam.