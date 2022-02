Janša in Rode sta goreče kimala tudi italijanskemu spreminjanju zgodovine v dokumentarcu o fojbah, ki so ga pred kratkim predvajali na Rai 2, namesto da bi vsi skupaj prisluhnili stroki, raziskovalcem slovensko-italijanske zgodovine 20. stoletja. (Janša je med drugim poudarjal, da so bili v Sloveniji komunisti krivi za veliko več žrtev kot nacisti in fašisti, Rode pa je tožil, kako smo »nedolžno« duhovščino preganjali še v desetletju po drugi svetovni vojni.) Ne samo dokumentarec, Italijani žal tudi uradno manipulirajo z resnico, govorijo »o žrtvovanju italijanskega naroda ob barbarstvu stoletja, ki ga je proizvedel slovanski krvoločni bes« (predsednik G. Napolitano). Borut Pahor pa vsakokrat zgolj za ščepec italijanske naklonjenosti (in za častni doktorat?) skesano pritrjuje njihovi potvorbi in nas s tem ponižuje. Nič o fašističnih zločinih in trpljenju Slovencev. Nič o Gonarsu, Rabu, streljanju talcev, požganih vaseh. Nič o desetletjih naseljevanja fašističnih plačancev, da bi nas potujčili… Za nameček bo še odlikoval tistega, ki fojbe primerja s holokavstom!

Nikoli si nisem predstavljala, česa so sposobni, da bi prikrili ali, še raje, izbrisali svojo zgodovinsko sramoto. Desnica, RKC in prebarvani komunisti pa ne potvarjajo samo obdobja NOB, ampak tudi razmere v Socialistični republiki Sloveniji, s ciljem: bolj ko jih prikažejo slabe, slabša se bo zdela oblast in za večje žrtve se bodo razglašali. Zato hočejo obsodbo komunizma, ki ga ni bilo, zato bi bilo treba vse lustrirati in spremeniti, kar le malo diši po bivši državi. Pahor molči. Tiho je tudi pri plenjenju še preostalega skupnega premoženja ter ustvarjanju revežev. Je tudi to dediščina, »ki naj jo naslednje generacije vzamejo kot nekaj neprecenljivega in jo naj plemenitijo«, kot on leporeči?

Česar ni tujcem uspelo zasesti z orožjem, so jim, ali še bodo, sedanji izdajalci podarili kar sami. Naj se ustavim v Prekmurju. Nas mora skrbeti, da bo od slovenske kokoši ostalo samo še jajce? Aktualna oblast z veliko naklonjenostjo do narodne manjšine, delovanja Madžarske in Janševega prijatelja Orbana vzbuja vtis, da se odpoveduje delu slovenskega ozemlja. Kaj se dogaja v Lendavi? Slovenski prebivalci so razočarani nad razmerami, nekateri se selijo. Hotel, ki je privabljal goste in jim omogočal delavna mesta, je zaprt. (Madžarski lastniki jih ne upoštevajo, kot so obljubljali, ampak jih čisto ignorirajo.) Ob nakupu zemljišč za nogometna igrišča, za ustanavljanje nekakšne »nogometne akademije«, se sprašujejo, ali gre res »samo za investicijo v šport ali pa gre v ozadju za drugačne, geopolitične interese, ki jih aktualno madžarsko vodstvo pogosto pokaže tudi s slikanjem ob zemljevidu«. Trenerji so Madžari, brez znanja slovenščine, zato skoraj več ni slovenskih nogometašev. Orban za učenje madžarščine kot maternega jezika deli štipendije in učence, dijake na dvojezičnem območju postavlja v neenakopraven položaj. Pogodbe, različna obvestila ter vabila so recimo samo v madžarščini… Bo kmalu prevladala nad slovenščino? Janša pa se še kot v posmeh v Lendavi sestaja z Orbanom in podpisuje nove sporazume.

Predlagam, da sami presodite, kdo spada med novodobne izdajalce. Recimo Pahor s svojim svetovalcem Petričem ne neha Janše hvaliti. Tudi Jože Horvat (NSi), prekmurski poslanec, veliki »domoljub«, ga ves čas uslužno podpira ne glede na negativne posledice za Prekmurje. NSi je celo podprla zavajajočo novelo zakona o frackingu v Petišovcih… Ker je seznam predolg, pa ne bom naštevala naprej.

Polona Jamnik, Bled