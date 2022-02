Počivalškova vest in lastna pravila

Minister Zdravko Počivalšek ob pravnomočni odločbi KPK glede svoje kršitve integritete ob nabavi ventilatorjev ni rekel »nisem kriv«, ampak »imam mirno vest« (in bi še enkrat to naredil). Če nekdo reče »nisem kriv«, potem meni, da ni kršil pravil, ki jih je sprejela družba zato, da lahko funkcionira in da se ne dogajajo zlorabe enih na račun drugih. Če pa nekdo reče »imam mirno vest«, to pomeni, da ima svoja pravila, ki jih ni kršil, »vaša« pravila pa ga ne brigajo! Počivalškova pravila oziroma njegova »vest« mu skratka dovoljuje, da oškoduje davkoplačevalce, če ima od tega lastne koristi. Pri kozjanskem »biku« in podobnih lahko torej računamo le na »vest«, ne pa na odgovornost do državljanov. Ko »biki« dobijo oblast v svoje roke, skratka veljajo njihova, ne pa več naša, skupna pravila.