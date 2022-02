Čeprav se je slovenska košarkarska reprezentanca šele dobro zbrala, je včeraj zjutraj že poletela proti Finski, kjer jo danes ob 17.30 čaka tretja tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Slovenija ima na omenjeno nordijsko državo lepe spomine, saj je v Helsinkih leta 2017 začela pohod na naslov evropskega prvaka, ki ga je nato dokončala v Carigradu. Tekma sicer ne bo v Hartwall Areni, temveč v Espoo Metro Areni, kjer je Finska konec novembra ugnala Hrvaško. Kljub temu da je vsaka tekma kvalifikacij zapletena in neugodna, pa selektor Aleksander Sekulić in igralci razmišljajo le o zmagi.

Tobey komaj čakal na zbor

Sekulić se je to pot razveselil predvsem dejstva, da ima na voljo precej podobno zasedbo kot na olimpijskih igrah, saj manjkajo le igralca iz lige NBA Luka Dončić in Vlatko Čančar ter poškodovani Aleksej Nikolić. Če ne bi igral v evroligi, bi bil zagotovo del izbrane vrste tudi Žan Mark Šiško, ki pa zaradi zdravstvenih težav ni bil del reprezentance v Tokiu. Sekulić je lahko optimističen tudi zaradi dobre forme nosilcev igre. Jaka Blažič, Zoran Dragić in Edo Murić so stebri igre Cedevite Olimpije, Klemen Prepelič in Mike Tobey pa Valencie. Predvsem naturalizirani Američan Tobey bo dal novo dimenzijo slovenski igri, ki je imela na tekmah s Hrvaško in Švedsko težave ravno z igro pod obročema. »Ko sem Tobeyja poklical, je rekel, da komaj čaka, da bo prišel. To je dokaz, da je vzdušje, ki smo ga ustvarili, res izjemno. Ob tem bi dodal, da sem govoril tudi z Jordanom Morganom, ki pa pri Venezii še ne dobiva velike minutaže, saj po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe še ni v tekmovalnem ritmu. Ko bo, bomo imeli sladke skrbi glede izbire.«

V izbrani vrsti so to pot povsem zasluženo tudi mladi Gregor Glas, Žiga Samar in Luka Ščuka. Medtem ko prva dva pri Partizanu oziroma Fuenlabradi dobivata že konkretno minutažo in jo tudi dobro izkoriščata, Ščuka na pravo priložnost pri Olimpiji še čaka. »Lepo je, ko mladi s svojo energijo popestrijo treninge. Zaslužili so si, da so tu. Hkrati pa se moramo zavedati naše odgovornosti. Z najboljšo možno igro moramo premagati Fince in se približati uvrstitvi na svetovno prvenstvo. To je absolutna prioriteta,« je pojasnil Sekulić. Veliko možnosti za debi v članskem reprezentančnem dresu ima ob odsotnosti Nikolića Samar. »Z igrami pri Fuenlabradi v letošnji pa tudi prejšnji sezoni ter v mlajših reprezentančnih kategorijah je dokazal, da gre za izredno nadarjenega organizatorja igre. Izpostaviti je treba, da nima veliko izkušenj, a lahko z energijo premosti to oviro. Če bo igral, mu moramo skupaj pomagati, da se bo počutil kar najbolje na parketu.«