Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih vstopa v zadnje obdobje sezone kot najuspešnejša udeleženka olimpijskih iger, saj je v Pekingu osvojila štiri kolajne (dve zlati ter po eno srebrno in bronasto). Tekmovalke in tekmovalci se vračajo v ritem svetovnega pokala, ki se bo nadaljeval že danes v Lahtiju za moške in v Hinzenbachu za ženske.

»Dosežka na olimpijskih igrah se bom povsem začel zavedati šele po koncu sezone, saj je ritem tako divji, da ni časa za predah, zraven pa so še številna testiranja na covid-19, da sploh dobiš akreditacijo. Dve kolajni moških sta lep uspeh. Manjka ena kolajna med posamezniki, boli četrto mesto Petra Prevca na srednji skakalnici, na veliki pa je zmanjkala pika na i s kolajno. V seštevku so bile olimpijske igre zelo uspešne, a pred nami je še dober mesec dolga sezona. Zaradi vrhunske forme je bila zahtevna izbira za posamezno tekmo olimpijskega programa, a fantje so na začetku vedeli, kakšni so kriteriji. Če ekipa osvoji kolajno, je tekmovalec, ki ni v njej, žalosten. Anže Lanišek je deloval normalno, ni širil slabe volje in ni kazal znakov užaljenosti,« je poudaril selektor slovenske moške vrste Robert Hrgota. Dodal je, da niso razmišljali o pritožbi na ocene sodnikov za Petra Prevca na srednji skakalnici, ker to ne bi bilo mogoče.

Žiga Jelar je med Pekingom blestel v celinskem pokalu Po vrnitvi iz Pekinga je reprezentanca trenirala minuli četrtek, nato je imela konec tedna obveznosti s sprejemi. Od ponedeljka naprej je znova v normalnem procesu vadbe. V torek in sredo so trenirali v Planici. »Fantje so bili zelo osredotočeni na trening, nič jih ni poneslo in gremo normalno na tekme. Olimpijska forma je ostala, ekipa deluje zelo dobro. Nihče ni nazadoval, kar je dobra osnova, da formo še dvignemo. Sezono želimo nadaljevati in končati vsaj na tako visoki ravni, kot smo bili doslej. Olimpijske kolajne za nadaljevanje sezone ne pomenijo bremena, ampak sprostitev,« se je o formi razgovoril Hrgota. Pred skakalci je naporna 18-dnevna skandinavska turneja, med katero se Slovenci ne bodo vračali domov, saj je ritem tako zgoščen, da bi bili doma le en dan. Konec tedna bodo tri tekme v Lahtiju na Finskem, nato norveška turneja s preizkušnjami le v Lillehammerju in Oslu ter za konec svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu. Reprezentanca je včeraj na Finsko odpotovala v okrnjeni zasedbi. »Anže Lanišek je rahlo zbolel. Na začetku tedna je imel virozo. Ker bo turneja dolga več kot dva tedna, je zaradi preventive ostal doma, kjer bo opravil normalen trening. Ekipi se bo pridružil v Lillehammerju,« je pojasnil Hrgota. Sedeže na letalu so zasedli Peter in Cene Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos, Žiga Jelar (med olimpijskimi igrami je na sedmih tekmah celinskega pokala pokazal dobro formo, saj je petkrat stal na stopničkah, od tega dvakrat zmagal) in Anže Semenič, ki si je dodatno, sedmo kvoto priskakal skozi celinski pokal. Skakalnica v Lahtiju, ki je v sedanji obliki prav v teh dneh stara 50 let, spada med tiste, na kateri Slovenci doslej niso imeli veliko uspeha, vendar se Hrgota s tem ne obremenjuje. »S takšnimi skoki, kot jih kažejo trenutno, profil skakalnice ni pomemben. Domneva, da nam ni pisana na kožo, je le v glavi. Verjamem, da bomo na vseh skakalnicah na skandinavski turneji delovali dobro. Za Norveško je znano, da so nam vse skakalnice všeč. Na treningu je treba postaviti osnovo, da si nato na tekmi na najvišji ravni,« je dodal Hrgota, ki ga čaka veliko dela z logistiko. Povezana je predvsem s selitvami na relaciji Lahti–Lillehammer–Oslo–Vikersund.

Domen Prevc čaka na polete Za Slovence, ki so rojeni letalci, bo poseben izziv svetovno prvenstvo v Vikersundu od 11. do 13. marca. »Postavil sem smernice, kako bomo izbrali ekipo, da bodo nastopili najboljši. Veseli me, da imamo tako močno ekipo, da je težka odločitev, kdo ostane doma. Tako kot na vsaki tekmi v sezoni bo tudi na poletih cilj, da fantje pokažejo najboljše skoke in uživajo v letenju. Če uživaš, si sproščen in tako lahko napreduješ. Želja je, da se domov vrnemo tudi s kakšno kolajno,« je bil jasen Hrgota. Po svetovnem prvenstvu v Vikersundu bodo poleti za svetovni pokal še v Oberstdorfu in na finalu v Planici od 24. do 27. marca. Adut za polete naj bi bil tudi Domen Prevc, ki trenutno tekmuje v celinskem pokalu, kjer pa ne pokaže vedno takšnih skokov, kot jih na treningu. »Konec tedna bo tekmoval na celinskem pokalu v Planici. Le vprašanje časa je, kdaj se bo priključil svetovnemu pokalu,« je o specialistu za polete povedal Hrgota.