Zakaj se moški tako zlahka prelevite v uničevalske stroje?

Ko boste, dragi moški, devet (9) mesecev nosili še nerojenega otroka, nato pa ga privili na svoje prsi in v trenutku pozabili na nepopisno bolečino poroda, ko se vam bo zdel najlepše, najpopolnejše in najbolj zaželeno bitje na svetu in širše, ko boste v silni, neopisljivi in neizmerljivi ljubezni dan za dnem trepetali zanj in z isto vnemo ploskali vsakemu uspehu, še tako neznatnemu, boste lahko vi tisti, ki odločate o usodi sveta. Boste vi lahko tisti, ki odločate o tem, kdo bo živel in kdo ne. Boste lahko vi tisti, ki postavljate za talce svoje ali čigar koli drugega otroke. In boste lahko tisti, ki vam ni mar, da ženske absolutno in z vsem svojim bitjem nasprotujemo vojni, nasilju, sovraštvu.