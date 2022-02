Gorje zakonitosti pod Janševima ministroma

Zgodba je komaj verjetna. V sedemčlanski družini so oče in štirje otroci pravočasno zaprosili za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje (mati pa ima kot ena od »izbrisanih« dovoljenje za stalno prebivanje), vendar je birokracija potrebovala sedem mesecev, da jim je to izdala. Za ta vmesni čas jim je bilo (po zakonu) izdano potrdilo, na katerem piše, da do odločitve o podaljšanju dovoljenja to potrdilo velja kot dovoljenje. Toda ne zakon ne to potrdilo ne veljata nič, če notranje in tudi socialno (!) ministrstvo Janševe vlade skleneta, da tega ne bosta upoštevali – in zato slednje (kjer je minister krščanski demokrat Cigler Kralj!) ubogljivo sledi brezdušnim birokratom na Hojsovem ministrstvu in tako prepreči tudi pristojnemu CSD, da bi za ta čas materi izplačeval pripadajočo denarno pomoč, brez katere družina seveda ne more preživeti.