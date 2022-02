Nositi Ajaxov dres v tej sezoni je športni privilegij. Nizozemski nogometni ponos je v ligi prvakov v skupinskem delu dosegel vseh šest zmag, v domačem prvenstvu pa je na 23 tekmah 18-krat zmagal, trikrat remiziral in dvakrat izgubil. Nazadnje 12. decembra lani. Ajax je v izločilnih bojih lige prvakov v Lizboni prvič remiziral, a si z izidom 2:2 proti Benfici priigral lepo popotnico pred povratnim dvobojem pred domačimi gledalci.

Sijajni strelski niz je v Lizboni nadaljeval Sebastien Haller. Sedemindvajsetletni Francoz je do leta 2016 igral za francosko reprezentanco v mlajših kategorijah, od predlani pa nosi reprezentančni dres Slonokoščene obale. Haller je bil proti Benfici sprva tragični junak, saj je v 26. minuti dosegel avtogol, a se je odkupil tri minite pozneje, ko je svoje moštvo znova popeljal v vodstvo. Haller je dosegel že enajsti gol v tej sezoni in ima na prvem mestu dva zadetka prednosti pred Robertom Lewandoskim. Vse glasnejše so primerjave Sebastiena Hallerja z Zlatanom Ibrahimovićem. Najlepše skrbi pa ima trener Ajaxa Erik ten Hag: »Od lanskega januarja, ko se nam je pridružil iz West Hama, vedno zadene. Njegova statistika je neverjetna, kar me najbolj veseli.«

Več medijske pozornosti kot dvoboju v Lizboni je bilo zadnji večer prvih tekem osmine finala lige prvakov namenjene obračunu med Atleticom iz Madrida, kjer je ob odsotnosti Kokeja nosil kapetanski trak slovenski vratar Jan Oblak, in Manchestrom Unitedom. Angleži so bili lahko izjemno zadovoljni z neodločenim izidom 1:1, saj jih je v 80. minuti rešil 19-letni švedski rezervist Elanga, ki je lepo zaključil napad le pet minut po tistem, ko je vstopil v igro. Španci so zadeli dve prečki, Vrsaljko v prvem polčasu, Griezmann pa v drugem. Jan Oblak je na vsej tekmi zbral le eno obrambo, in sicer v 93. minuti.

Večjih presenečenj na prvih tekmah osmine finala v ligi prvakov ni bilo. Izmed moštev, ki so si s 1. mestom v skupinskem delu zagotovili povratno tekmo na domačem igrišču, sta v najslabšem položaju Real iz Madrida, ki je z 0:1 izgubil v Parizu, in Lille, ki je v Londonu pri Chelseaju prejel dva gola, zabil pa nobenega.