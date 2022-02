Seveda niso vsi krofi enako okusni. Najbrž so najbolj znani trojanski, saj se v tamkajšnji gostilni že desetletja prav vsak dan ustavljajo avtomobili in avtobusi, da se potniki lahko posladkajo. V teh dneh seveda vsak dan prodajo toliko krofov, da se človeku od številk zavrti v glavi.

Potekajo tudi najrazličnejša tekmovanja, na katerih ocenjujejo krofe in razglašajo najboljše. Dokaj sveže je tekmovanje za naj krof Slovenije. V organizaciji BIC Ljubljana, Centra kulinarike in Kult316 se je pravkar zaključil drugi tovrstni izbor. Lanski premierni dogodek je namreč požel veliko zanimanja, zato so se na Turistično-gostinski zbornici Slovenije odločili za ponovno izvedbo. Letos se je na razpis odzvalo še večje število udeležencev, vseh skupaj je bilo blizu štirideset. Na osnovi lanskih izkušenj, ko so ponudniki tekmovali z raznovrstnimi krofi, so se letos podjetja in posamezniki lahko prijavili k tekmovanju v dveh kategorijah. Prva kategorija se je imenovala tekmovanje v pripravi klasičnega krofa, v drugi pa so izbirali med najbolj inovativnimi krofi.

Strokovno komisijo so sestavljali Alma Rekić, priznana kuharska mojstrica in mednarodna ocenjevalka WACS, Tomaž Vozelj, predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije in mednarodni ocenjevalec WACS, ter Urška Strnad, vodja gostinstva v Gostinskem podjetju Trojane. Komisija je imela po besedah njenih članov tudi letos zelo zahtevno delo, saj so bili številni krofi ne le lepi, temveč tudi narejeni z veliko domišljije.

Pri ocenjevanju so upoštevali videz in splošni vtis izdelka, pravilno obdelavo testa, stopnjo cvrtja, polnilo in okus. Med inovativnimi krofi so največ pozornosti komisije vzbudili krofi z dodatki malin in vaniljeve kreme, pehtrana, bele čokolade, lešnikov, datljev, kokosov in čilija.

Zmagovalci posameznih kategorij so bili razglašeni na debeli četrtek, ko je priznani slovenski etnolog dr. Janez Bogataj predstavil bogato izročilo cvrtja krofov, flancatov in mišk na Slovenskem. V kategoriji naj klasični krof Slovenije 2022 je prvo mesto med podjetji zasedla vrhniška slaščičarna Berzo, na drugem mestu je slaščičarna Marelica iz Celja, na tretjem pa ljubljanska slaščičarna Maxi. Med posamezniki je zmagala Helena Črne iz Črnomlja.

Nagrado za naj inovativni krof Slovenije 2022 je letos med podjetji prejel Dom starejših občanov Novo mesto, na drugo mesto se je uvrstila slaščičarna Maxi iz Ljubljane, na tretje pa Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, medtem ko je v kategoriji posamezniki slavila Vika Begulić iz Rakeka