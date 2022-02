Kamničanke ostale brez četrtega naslova v srednjeevropski ligi

Odbojkarice madžarskega Vasasa Obude so zmagovalke srednjeevropske lige za sezono 2021/22. V finalu so s 3:0 (22, 16, 19) ugnale najboljšo ekipo rednega dela, slovenski Calcit Volley. Kamničanke so tako ostale brez četrtega naslova v tem tekmovanju, Madžarke pa so do prvega prišle v prvem finalnem nastopu.