»Rezultati poslovanja NLB skupine v letu 2021 kažejo, da puščamo epidemijo daleč za sabo ter da, kar je še bolj pomembno, iz nje prihajamo močnejši kot kdaj koli,« je ob objavi nerevidiranih poslovnih rezultatov za leto 2021 poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Skupina NLB je lani poleg integracije beograjske Komercijalne banke, katere nakup je zaključila tik pred koncem leta 2020, dosegla še druge pomembne mejnike. Med njimi v banki izpostavljajo uspešno združitev dveh bank v Črni gori - NLB Banke Podgorica in Komercijalne banke Podgorica.

»Nadzorni svet z zadovoljstvom ugotavlja, da je NLB Skupina uspešno izkoristila priložnosti, ki jih je ponujalo ugodno gospodarsko okolje z močno rastjo BDP v regiji ter zdrava zasebna potrošnja in povpraševanje po kreditih,« pa je dejal predsednik nadzornega sveta NLB Primož Karpe. »Poslovni rezultati skupine dokazujejo, da so njeni cilji postavljeni smotrno in strateško, s poudarkom na inovativnih finančnih produktih, ki omogočajo višjo in konsistentno rast prihodkov ter inovativne digitalne rešitve na ključnih trgih,« je dejal.