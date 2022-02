»O višini dobička še ne moremo govoriti, ker še čakamo na končno bilanco, ki bo znana v roku enega meseca. Za letošnje leto smo si ponovno zastavili zelo ambiciozen program, prihodke v višini 90 milijonov evrov, in upam, da nam bo uspelo tudi to doseči,« je povedala Jana Krapež Trošt.

Trenuten obseg proizvodnje zadošča potrebam, vendar bo širitev nujna glede na napovedano prodajo in načrte podjetja. Že marca bodo namenu predali okrog 2000 kvadratnih metrov veliko stavbo C. Naložba je vredna okrog šest milijonov evrov.

Načrtujejo tudi prizidek D, za katerega naj bi v letošnjem letu pridobili potrebna dovoljenja in ga začeli graditi prihodnje leto, odprli pa leta 2024. Prostori bodo namenjeni širjenju proizvodnje in razvojnih laboratorijev.

»Za bližnjo prihodnost pa smo za namen širitve kupili tudi sosednjo stavbo in zemljišče podjetja Codognotto. Tako imamo pač zagotovljeno, da bomo tudi na dolgi rok lahko zagotavljali dobavo naših produktov in storitev strankam,« je pojasnila Krapež Troštova.

Napovedujejo nove zaposlitve

Glede na rast proizvodnje se bo večalo tudi število zaposlenih. Trenutno je v ajdovskem podjetju, ki se ukvarja s proizvodnjo kromatografskih kolon in je ponudnik inovativnih tehnologij za proizvodnjo bioloških zdravil, okrog 200 zaposlenih. Tudi avtomatizacija proizvodnje bo po pričakovanjih pripomogla, da bo raslo število zaposlenih. Najbolj bodo potrebovali biotehnologe in analizne kemike. Že v letošnjem letu naj bi tako Bia Separations zaposlovala med 250 in 270 delavcev.

»V procesu zaposlitve je še 20 oseb, ki naj bi pri nas začeli delati v roku enega meseca. Največ ljudi še vedno zaposlujemo v proizvodnji in laboratorijih, nekaj v podpornih službah. Največ zaposlenih prihaja iz bližnjega okoliša, iz Vipavske doline. V zadnjem času povprašujejo po delu pri nas ljudje iz širše Slovenije. Razmišljamo pa, da bi ustrezne kadre v prihodnje iskali tudi v sosednji Italiji, saj jih nekaj že zaposlujemo iz tega okoliša in smo z njimi in njihovim znanjem zelo zadovoljni,« je še povedala Krapež Troštova.