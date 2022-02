V petek dopoldne se bo pooblačilo. Sredi dneva bodo že krajevne padavine, ki se bodo popoldne in zvečer okrepile in razširile na vso državo. Meja sneženja bo sprva med 800 in 1000 metri nad morjem, zvečer pa se bo približala nižinam. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem se bo popoldne in zvečer krepila burja. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, popoldne in zvečer se bo hladilo.

Obeti: V soboto bo na zahodu povečini sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, na vzhodu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja.

V nedeljo bo na vzhodu pretežno oblačno, drugod delno jasno. Še bo vetrovno.

Vremenska slika: Nad vzhodno in delom srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi doteka k nam topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik.

V petek se bo pooblačilo. Do večera bodo padavine zajele vse sosednje pokrajine. Meja sneženja se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer se bo ob severnem Jadranu krepila burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden. V petek se bo vremenska obremenitev krepila, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave.