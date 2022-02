V prvi tretjini ni bilo zadetkov, v drugi pa so padli štirje. Domače je v sedmi minuti tega dela igre v vodstvo popeljal Clayton Keller. Le 18 sekund pozneje je izenačil Blake Lizotte, minuto in 10 sekund po prvem golu na srečanju je goste v vodstvo povedel Arvidsson.

V 14. minuti drugega dela je izid izenačil Barrett Hayton. Dobre tri minute in pol pred koncem dvoboja je svoj drugi gol na srečanju zadel Arvidsson.

Kralji so proti najslabši ekipi lige dosegli sedmo zmago na zadnjih enajstih tekmah ter se prebili na sedmo mesto zahodne konference z izkupičkom 27 zmag in 17 porazov ter sedmih odigranih podaljškov. Trenutno so pri 61 točkah, 17 za vodilno ekipo lige Colorado Avalanche. Slednja je tudi zmagala, s 5:2 je nadigrala Detroit Red Wings.