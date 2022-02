Tekmi med Atleticom Madrid in Manchester Unitedom sta tudi obračuna, v katerih kluba rešujeta sezono, potem ko jima ne gre po načrtih in doživljata veliko frustracij. Atletico je ob izjemni podpori navijačev tekmo silovito začel, takoj vzpostavil prevlado in povedel v že sedmi minuti. Po kotu so gostje žogo odbili le do Romana Lodija, ki je s sijajno podajo našel vtekajočega Joaa Felixa, Portugalec pa je zadel z glavo, potem ko se je žoga odbila od vratnice. V nadaljevanju je Atletico z agresivnim pristopom razbijal igro tekmeca, ki je imel žogo več v posesti, a bil povsem nenevaren za gola Jana Oblaka. Pri Manchester Unitedu je bil zaradi prekrškov vse bolj nervozen Ronaldo, vezist Pogba pa povsem razglašen. V zadnji minuti prvega polčasa je Lodi znova poslal lep predložek, Vrsaljko pa je od blizu stresel prečko.

V drugem polčasu je Manchester napadal, vendar se je do 80. minute le nemočno in brez prave ideje zaletaval v obrambni zid španskih prvakov. Ko je že kazalo na poraz, so gostje zadeli iz sploh svoje prve priložnosti na tekmi iz protinapada. Fernandes je prispeval izjemno podajo, 19-letni švedski rezervist Elanga pa je lepo zaključil napad le pet minuti potem, ko je vstopil v igro. To je bil 500. gol Manchester Uniteda v evropskih pokalih. V finišu tekme je Atletico krenil po zmago, najbližje zadetku pa je bil Griezmann, ki je v 87. minuti stresel prečko. Vratar Jan Oblak (Atletico), ki je bil v odsotnosti Kokeja tudi kapetan gostiteljev, je na vsej tekmi zbral le eno obrambo v 93. minuti. Atletico v letošnji sezoni lige prvakov na domačem igrišču še ni zmagal.

Na drugi tekmi v Lizboni so gledalci videli ognjemet golov, veliko priložnosti, kar 25 strelov ter na koncu pravičen remi. Tekmo je bolje odprl Ajax, ki je povedel v 18. minuti po mojstrskem golu Dušana Tadića. Nato se je v središču zanimanja znašel najboljši strelec v letošnji ligi prvakov Sebastien Haller. V 26. minuti je napadalec iz Slonokoščene obale nesrečno dosegel avtogol, a se je odkupil že tri minute kasneje, ko je po odbiti žogi zadel za novo vodstvo Ajaxa. To je bil že njegov enajsti gol v letošnji ligi prvakov, v kateri se je med strelce vpisal na vseh sedmih tekmah. V drugem polčasu je Benfica prišla do izenačenja tudi s kančkom športne sreče, ko je v 72. minuti zadel Jaremčuk.