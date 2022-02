Britanski premier Boris Johnson je bil na Zahodu najglasnejši kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina in napovedovalec ostrih sankcij v primeru ruske invazije na Ukrajino. Na začetku tega meseca je svaril, da je Britanija pripravila sveženj sankcij in drugih ukrepov. Zdaj ko so jih začeli sprejemati, sta opozicija in javnost do njih zelo kritični.

Tarče britanskih sankcij namreč niso največje ruske banke ali najbogatejši ruski oligarhi v Britaniji. Vlada je zamrznila premoženje samo petih manjših ruskih bank in treh s Putinom tesno povezanih oligarhov, ki te banke uporabljajo: Genadija Timočenka, Borisa Rotenberga, ki je najstarejši sin Arkadija Rotenberga, lastnika največjega ruskega podjetja za gradnjo plinovodov in daljnovodov, in njegovega nečaka Igorja. Te banke in te oligarhe v Londonu obtožujejo, da spodkopavajo ukrajinsko stabilnost.

Kot bi vojaka oborožili s fračo Opozicija, številni poslanci Johnsonove konservativne stranke in mediji kritizirajo sankcije kot premalo obsežne in veliko prepozne ali kot šalo. Direktor centra RUSI's (za študije finančnega kriminala in varnosti v Rusiji) Tom Keating jih je primerjal s pošiljanjem s fračo oboroženega vojaka v vojno. Kritike lepo povzemajo besede otoškega političnega analitika in novinarja Iaina Dala, ki pravi, da je skoraj bruhnil v smeh, ko je Johnson sporočil sankcije. »Zaradi šibkosti, pičlosti in mlačnosti sankcij sem se vprašal, ali je to res to.« Johnson je v parlamentu včeraj tudi dejal, da se oligarh Roman Abramovič »že sooča s sankcijami«. Pa je njegov tiskovni predstavnik kasneje dejal, da se je premier »napačno izrazil«. A je kljub kritikam včeraj trdil, da Britanija »prednjači v globalnih sankcijah proti Putinu«. Vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer pa ga je pozval, naj ruskim oligarhom z zakonom prepove kupovanje nepremičnin in podjetij v Britaniji.

Ruska konservativna zveza Pod dvanajstletno vladavino Johnsonove konservativne stranke je London postal globalna pralnica umazanega ruskega denarja. Dobil je vzdevka Londongrad in Laundromat (skovanka besed London in pralnica). Superbogati Rusi, obtoženi korupcije in povezav s Putinom, so predvsem v Londonu prek slamnatih podjetij pokupili za 1,8 milijarde evrov dragih nepremičnin. Konservativci pa so, odkar je na oblasti Johnson, od ruskih bogatašev prejeli skoraj poltretji milijon evrov donacij. Opozicija zdaj zahteva, da vrnejo denar. Celo v ZDA, največji britanski zaveznici, že leta ocenjujejo, da je britanska prodanost ruskim milijardam ovira pri soočanju s Putinom. Britanska vlada je (zaradi ukrajinske krize) šele prejšnji teden ukinila leta 2008 uvedene sporne zlate vizume za ruske bogataše. Njim in njihovim družinam so ponujali stalno bivališče, če v državo vložijo več milijonov funtov. Kritiki so zlate vizume pospremili z besedami: pridite v Britanijo in prinesite s seboj svoj umazani denar. Britansko notranje ministrstvo je izdalo 2581 teh vizumov.