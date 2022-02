Pokoronski pospešek: Delo ambulant nikoli več kot pred 2020?

Otroci in starejši med pandemijo niso bili na varnem pred omejitvami v delovanju zdravstva. V obdobju rahljanja protikoronskih ukrepov bo ovir, zaradi katerih so težje dostopali do zdravnika, manj. Vseeno pa ne bo delo ambulant najverjetneje nikoli več organizirano enako kot pred letom 2020.