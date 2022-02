Dušan Šarotar: Zvezdna karta (Goga, 2021) Tudi novi roman Dušana ŠarotarjaZvezdna karta je umeščen v večno melanholično panonsko pokrajino, podobno kot vrsta drugih njegovih del, in odstira zgodbo o dobrih ljudeh v primežu zgodovine – ter zločinih, ki so njene preproste protagoniste zaznamovali za vedno. Slogovno dovršeno pripoved o trpkem življenju judovskih zakoncev Rože in Franja ter njunega sina Evgena, ki jih nacisti med drugo svetovno vojno odpeljejo v taborišče oziroma na prisilno delo, spremljamo skozi besede služkinje Žalne…

Selvedin Avdić: Sedem strahov (V.B.Z., 2021) V Zenici rojeni pisatelj in novinar Selvedin Avdić (1969) je za roman Sedem strahov prejel več mednarodnih in domačih nagrad. V kratkem, a polnokrvnem delu se prepletajo številne teme in motivi: približno deset let po koncu vojne se protagonist po daljšem času izkoplje iz depresije, v katero je zapadel po razhodu z ženo, toda pred njim začnejo vstajati duhovi iz preteklosti, svet postaja vse bolj čudaški in treba je poiskati davno izginulega znanca… Za prevod iz izvirnika je poskrbela Sonja Polanc.

Dara McAnulty: Dnevnik mladega naravoslovca (UMco, 2021) Dara McAnulty (2004) je mlad okoljevarstveni aktivist iz Severne Irske, ki je za svoje delovanje prejel že vrsto nagrad, za svoj knjižni prvenec Dnevnik mladega naravoslovca, ki ga dobivamo v prevodu Anje Radaljac, pa tudi britansko književno nagrado za stvarno knjigo ter Wainwrightovo nagrado za najboljšo knjigo o naravi. V njej skozi oči avtističnega najstnika s toplino in silovitostjo pripoveduje zgodbo o naravi, s katero se vsakodnevno srečuje, o njenih premenah, a tudi o svojem življenju…

Milan Jesih: Namreč (Beletrina, 2021) Pesnik, dramatik in prevajalec Milan Jesih, sicer dobitnik vseh pomembnejših literarnih nagrad, med njimi Jenkove, Veronikine in Prešernove, se v novi zbirki Namreč nekoliko odmika od zanj značilne obdelave večnih motivov pesništva in razpira pogled na nenavadne, morda celo čudaške vsebine, ki le redko pritegnejo pozornost tradicionalne poezije. Zbirka vsebuje izključno osemvrstične pesmi: grozljive in zabavne, modre in frivolne, sestavljene iz uvidov, prividov, spominov, izmišljij in preobratov.