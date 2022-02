Recenzija romana Queenie: Kje je naše mesto?

Roman Queenie uvaja ginekološki prizor, v katerem se je znašla domala vsaka ženska. »’Lahko pridete z zadnjico čiiisto do roba mize?’ se je oglasila zdravnica. Previdno sem zdrsnila bliže k njenemu obrazu. Ne vem, kako to zmorejo.« In se nadaljuje z naslednjo šalo. Največji dosežek tega špehastega prvenca britanske avtorice Candice Carty Williams je namreč, da o najbolj tesnobnih temah spregovarja s presenetljivo sproščenostjo.