Ljubljančani, ki so z uvrstitvijo v polfinale pokala challenge poskrbeli še za do zdaj tretjo najboljšo slovensko klubsko uvrstitev v evropskih pokalih, so v osmih dneh odigrali pet tekem. »Na to se ne smemo in se ne bomo ozirali. Dejstvo je, da je koledar tekem zgoščen, a želeli smo si priti čim dlje v pokalu challenge, želimo si priti še višje. Po turnirju v Pliberku so bili naši treningi z manjšo intenzivnostjo, ker smo morali odpočiti igralce, vendar verjamem, da bomo danes dobro pripravljeni za tekmo z neugodnim nasprotnikom,« pravi trener ACH Volleyja Mladen Kašić.

Narbonne, ki je v francoskem prvenstvu trenutno peti, v soboto je v neposrednem obračunu za tretje mesto z 0:3 izgubil proti Arago de Seteju, je med štirimi polfinalisti pokala challenge ekipa z najmanj uspeha. Do zdaj še ni bil francoski državni ali pokalni prvak, letošnja sezona je zanj sploh prva v evropskih pokalih. Vodi ga Španec Guillermo Falasca, ki je bil pred 15 leti s špansko reprezentanco v Sankt Peterburgu kot igralec evropski prvak. Trener ekipe, za katero je v svoji bogati karieri tri sezone tudi igral, je od leta 2018. »Dobro poznam trenerja Falasca, vso upravo in nekatere igralce, saj se brazilski in argentinski odbojkarji zelo hitro menjajo. Mislim, da dobro poznam njihovo mentaliteto in tudi kakovost,« je o nasprotnikih dejal Kašić, ki je vso trenersko kariero preživel v Franciji. Večinoma v Nici, pred prihodom v Ljubljano pa je treniral Monaco.

»Narbonne je zelo dobro začel francosko prvenstvo, saj je bil sedem, osem krogov na prvem mestu. V zadnjih dveh, treh tednih je v manjši krizi, a gre za fizično zelo močno ekipo, ki igra hitro argentinsko-brazilsko odbojko z veliko domišljije in tveganja. V Argentincu Nicolasu Uriarteju, ki je igral tudi že v Italiji in na Poljskem, imajo zelo kakovostnega podajalca. Nevarni so tudi na servisu,« izkušeni trener Kašić ceni francosko ekipo, pot do zmage svojih varovancev pa vidi v dobrem servisu. »Na tak način bi nevtralizirali Uriarteja, ki bi imel težjo nalogo pri razigravanju svoje ekipe. Ob servisu pa bomo morali seveda imeti tudi zelo dober sprejem.«

Ena od prednosti ljubljanske ekipe bi lahko bila tudi njihova nepremagljivost in samozavest, ki raste z zmagami. »Dejstvo je, da smo v letošnji sezoni dosegli 42 zaporednih zmag, a ekipa, ki nam prihaja v goste, je na višji ravni od vseh dozdajšnjih nasprotnikov. Upam, da bo kakovost našega servisa dovolj dobra, da bomo tudi po nocojšnji tekmi neporaženi,« je želja trenerja aktualnih slovenskih pokalnih zmagovalcev pred prvo polfinalno tekmo pokala challenge.