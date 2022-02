Branko šola Donalda

V torek je na slovenskih televizijskih postajah zablestel prvi um slovenske parlamentarne desnice Branko Grims, ki je vzrok za težek ukrajinsko-ruski konflikt genialno strnil v enostavčno poved, češ da je zanj neposredno odgovoren »levičarski, najšibkejši ameriški predsednik Biden«. No, včeraj pa smo lahko v svetovnih medijih že brali, da je bivši predsednik ZDA Donald Trump med pogovorom za eno od desničarskih radijskih postaj ne samo pohvalil ruskega predsednika Vladimirja Putina, ker je ta priznal neodvisnost separatističnih republik na vzhodu Ukrajine in napovedal napotitev mirovnih sil tja, ampak tudi dodal, da sedanji predsednik ZDA Joe Biden tega ni znal preprečiti, ker da »gre za kandidata, ki ne bi smel biti v Beli hiši, in človeka, ki nima nobenega koncepta o tem, kaj dela«.