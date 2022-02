Tomaž Pavlin: V svojih spominih je Viktor Vodišek zapisal, da je ob dolgih zimah mestna mladež prišla na drsališče in motila družabno drsanje. Ker so dobivali pritožbe starejših drsalcev, so razmišljali, kako to preprečiti. Na tak način so se domislili hokeja na ledu. (Foto: Luka Cjuha)