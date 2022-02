Osumljeni za zaposlene, pretežno državljane Romunije in Bolgarije, ki so bili napoteni na delo v Nemčijo, v letih 2018 in 2019 ni plačeval prispevkov za socialno varnost ob izplačilih plač v skupni višini več kot 174.000 evrov, so na novomeški policijski upravi zapisali v sporočilu. Za enako vsoto je s tem oškodoval državni proračun.

Kot odgovorna oseba podjetja poleg tega v obračunih davčnega odtegljaja v 2018 ovadeni ni prikazal dejanskih podatkov o izplačanih plačah zaposlenih. Po zatrjevanju novomeških policistov je bil razlog, da bi se izognil plačilu davčnih obveznosti.

»Določena izplačila zaposlenim so prikazali kot neobdavčena povračila stroškov malice in prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino oziroma določenih izplačil zaposlenim v obračunih sploh niso prikazali,« so zapisali na PU Novo mesto. V tem obdobju niso obračunali in plačali predpisanih prispevkov za socialno varnost in akontacijo dohodnine v znesku 124.391,76 evra.

Zaradi zlorabe položaja so kriminalisti poleg 46-letnika ovadili še 44-letnika. Osebi sta v letu 2018 s poslovnega računa družbe dvignili 59.113 evrov, v dokumentaciji pa po navedbah policistov ni bilo predloženih dokazil o poslovni porabi denarja. Po finančni preiskavi so ovadili tudi pravno osebo.

Policija je zadevo obravnavala na podlagi predhodnih ugotovitev Finančne uprave RS in sodelovanja v predkazenskem postopku, ki ga je usmerjalo pristojno državno tožilstvo.

Poleg tega pa so kriminalisti v začetku meseca k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novem mestu privedli še 39-letnika, ki je osumljen kaznivih dejanj poslovne goljufije.

Ta naj bi iz gospodarske družbe z območja PU Novo mesto hrvaški družbi zagotovil dobavo izdelkov v vrednosti 122.000 evrov, ki jih je oškodovana družba zaradi lažnih prikazovanj in jamstev tudi plačala. Osumljeni izdelkov ni dobavil, denar pa porabil za druge namene. Zaradi lažnih prikazovanj okoliščin je v zmoto spravil tudi fizično osebo, ki je osumljencu nakazala 46.000 evrov.

V preteklosti je bil 39-letnik sicer že pravnomočno obsojen za podobna kazniva dejanja. Po privedbi k preiskovalnemu sodniku so mu odredili pripor. Poleg njega so ovadili še 55-letnika, ki naj bi pomagal pri izvršitvi omenjenih kaznivih dejanj, so še zapisali v sporočilu.