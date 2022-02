Amfiteater bo sprejel približno 500 obiskovalcev in bo ne samo regijsko, ampak tudi čezmejno kulturno središče. Ministrstvo za kulturo je za projekt prispevalo dva milijona evrov, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica. Z amfiteatrom bo imela Nova Gorica možnost večjega nabora predstav, tudi opernih in baletnih, ki jih bo lahko ponudila publiki.

Najprej je predvidena gradnja odra in tribun z osnovno odrsko tehniko. To naj bi bilo po sedanjih časovnih okvirih zgrajeno do prihodnjega leta, ko naj bi amfiteater že začeli tudi uporabljati. V drugi fazi projekta pa sta predvideni gradnja premične strehe in nadgradnja odrske tehnike, kar naj bi se zgodilo do leta 2025.

Že pred 30 leti je bila po prvotnih načrtih Vojteha Ravnikarja na zadnji strani SNG Nova Gorica proti parku predvidena izvedba zunanjega amfiteatra. Po prvotnem projektu bi se velika vrata na zadnji strani SNG Nova Gorica odpirala v njegovo zaodrje. Zdaj bodo naredili nov oder in bo lahko zaodrje funkcioniralo tudi kot zaodrje zunanjega gledališča.

Projekt se je začel uresničevati šele po podpisu pogodbe o prenosu zemljišča ob SNG Nova Gorica z novogoriške občine na ministrstvo za kulturo v začetku lanskega avgusta. Prostor, kjer načrtujejo njegovo gradnjo, je tako ostal rezerviran za amfiteater in trenutno služi predvsem kot neurejeno parkirišče za potrebe gledališča. sta