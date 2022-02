Ženske mu »nagajajo«

‘Janša je demagog. V polemiki je nesramen in rad podtika. Ne izbira sredstev, je hudoben in brezobziren. Ne išče svetovalcev, ampak vernike. Ne išče sodelavcev, ampak služabnike.« Tako je leta 1996 aktualnega predsednika vlade opisal človek, ki ga je kot politični sopotnik in tesni sodelavec lahko pri delu opazoval od blizu. Dimitrij Rupel namreč. Janševa politična hudobija in brezobzirnost sta odtlej le eskalirali.