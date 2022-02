»Z dopolnitvijo in dograditvijo manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na povezavi Športni park Kranj–Avtobusna postaja Kranj na delu Ceste Staneta Žagarja bodo občanke in občani pridobili varno kolesarsko povezavo med soseskami Primskovo, Vodovodni stolp, Center in glavno avtobusno postajo znotraj gosto naseljenega dela mesta,« zatrjujejo na MO Kranj. Dodajajo, da jih bodo s tem poskušali spodbuditi, da opravijo velik del vsakodnevnih kratkih poti s kolesom. »Cilj je tudi vsaj delno odpraviti zastoje na cesti,« pravijo na občini. Ob občasnih delnih zaporah bo za krajše obdobje v celoti zaprt del med »bitcoin« krožiščem in križiščem z Oldhamsko cesto zaradi zamenjave kanalizacije in vodovoda. Naložbo sofinancirata država in Evropska unija iz evropskega kohezijskega sklada. V operaciji, vredni približno 437.000 evrov, sredstva sofinanciranja predvidoma znašajo dobrih 242.000 evrov, MO Kranj pa bo, kot so zapisali na občini, prispevala 194.000 evrov.