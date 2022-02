»Največji zalogaj bo organizacija in izvedba mednarodnega srečanja čarodejev Bled 2022. Med 23. in 25. septembrom bo v tem slovenskem biseru pravo čarobno vzdušje. Večina programa bo namenjenega čarobnim umetnikom. Izobraževali se bodo na seminarju, družili pri stojnicah z rekviziti in uživali na organiziranem ogledu nekaterih blejskih znamenitosti,« so zapisali v društvu. Na svoj račun bodo prišli tudi vsi drugi ljubitelji skrivnostnega čarobnega sveta. Sobota bo namenjena Gala Magic Showu z mednarodno udeležbo nastopajočih umetnikov – čarodejev. »Ti bodo zagotovo navdušili vse gledalce, od mlajših do tistih v zrelih letih. Gledalci bodo lahko uživali ob različnih zvrsteh čarobne umetnosti, od manipulacij in iluzij do komične magije,« zagotavlja predsednik Društva čarobnih umetnikov Marko Drljepan. Vodja projekta je tajnik društva Toni Mežan, čarodej z Bleda, ki zagotavlja, da bo dogajanje zanimivo tako za čarodeje kot za obiskovalce.