Ladjo še vedno gasijo

Tovorna ladja Felicity Ace, ki jo je pred dobrim tednom sredi Atlantika zajel požar, je prevažala več kot 4000 avtomobilov, po oceni zavarovalnice vrednih več kot 353 milijonov evrov. Med njimi so bili tudi izjemno luksuzni in naročnikom posebej prirejeni porscheji, ogenj naj bi jih uničil 1100, audiji, bentleyji (189 vozil) in lamborghiniji. Na 200 metrov dolgi ladji je bilo po zavarovalniških ocenah skupno za 386 milijonov evrov blaga. V torek sta do nje iz Gibraltarja prispela dva velika vlačilca, ki jo škropita z vodo, da bi jo ohladila, je sporočil lastnik MOL Ship Management in dodal, da je ladja južno od portugalskih Azorov in se oddaljuje od otokov. Vlačilca naj bi gasila skupaj s še enim patruljnim čolnom. Naslednje reševalno plovilo naj bi prispelo v soboto iz Rotterdama. Litij-ionske baterije v električnih vozilih po besedah strokovnjakov ohranjajo ogenj, ki naj bi se vse bolj približeval ladijskim rezervoarjem za gorivo. Vzrok požara še ni znan, ali je povezan z avtomobilskimi baterijami, ni potrjeno. Po nekaterih izračunih naj bi stroški reševanja znašali okoli 130 milijonov evrov.