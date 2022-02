Pet moških z območja Gorenjske in Ljubljane je bilo obtoženih kaznivega dejanja overovitve lažne vsebine, za kar je zagrožena kazen do treh let zapora. Enemu so izrekli deset mesecev zapora, preostalim pa denarne kazni. Dvema po 2550 evrov in dvema po 1360 evrov. Ob vložitvi kazenske ovadbe so v PU Kranj pojasnili, da se je možakar (ki so ga zdaj obsodili na zaporno kazen) v obdobju dveh mesecev pred prijetjem v različnih terminih na cepilnem mestu identificiral v imenu preostalih štirih in se zanje cepil. Za tri je do prijetja prejel prvi odmerek cepiva (na drugega je bil že naročen), za četrtega in zase pa je že prejel oba odmerka. Tako je prejel sedem odmerkov cepiva, pred poskusom osmega pa so ga prijeli in nato po odredbi sodišča priprli. Možakar je za prejeta cepiva prejel nizko plačilo. »Četverica je izrabila njegovo stisko in osebne okoliščine in ga kljub možnim posledicam za njegovo zdravje napeljala h kaznivemu dejanju,« je še sporočila policija.