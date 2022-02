Margareta Guček Zakošek, članica SMC, zdaj stranke Konkretno, bo na čelu tretje največje bolnišnice v državi, Splošne bolnišnice Celje (SBC), le še do sredine aprila. Tako je napovedala v odstopni izjavi na zadnji seji sveta zavoda in mnoge s tem presenetila. A po drugi strani njen odstop ni nepričakovan, saj je javna skrivnost, da se po volitvah z mesta državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje na položaj strokovnega direktorja SBC vrača Franc Vindišar, s katerim Guček-Zakoškova ni bila v dobrih odnosih.

Za odvetniške storitvezapravili 61 tisočakov

Obdobje vodenja Guček-Zakoškove pa je bilo nasploh burno in zaznamovano s kar nekaj aferami. Spomnimo, da je bil z mesta direktorja novembra 2017 nezakonito, tako je ugotovilo višje delovno in socialno sodišče v Celju, razrešen že njen predhodnik Marjan Ferjanc. Februarja 2018 je svet zavoda, po menjavi nekaterih članov, na čelo SBC ustoličil Guček-Zakoškovo. A je ljubljansko višje delovno sodišče dve leti pozneje sklep o njenem imenovanju razveljavilo, saj je razpisna komisija bolnišnice neupravičeno izločila iz postopka kandidaturo Branka Gabrovca, ker naj ne bi izpolnjeval razpisnih pogojev. Ta je bolnišnico tožil in s tožbo uspel.

Svet zavoda je zato oktobra 2020 Guček-Zakoškovi odpovedal pogodbo o zaposlitvi, za vršilca dolžnosti pa imenoval Dragana Kovačića. Sodišče je svetu naložilo, da mora ponovno opraviti izbor med kandidati, ki so se leta 2018 prijavili na razpis. Dva od štirih se za kandidaturo nista več odločila, med preostalima pa je bila ponovno izbrana Guček-Zakoškova. Ta je decembra 2020 vročila izredno odpoved delovnega razmerja vodji finančnega sektorja SBC Vesni Lavrič, ker naj bi izdajala poslovne skrivnosti.

Lavričeva je v dopisu članom sveta zavoda razkrila, da Guček-Zakoškova SBC vodi netransparentno in v tajnosti, preprečevala naj bi tudi, da bi pomembne podatke pošiljali strokovnemu direktorju. Tudi Lavričeva se je pritožila na celjsko delovno sodišče, ki je po letu dni odločilo njej v prid, SBC pa naložilo, da mora Lavričevi povrniti stroške pravdanja, nadomestila plač za čas brezposelnosti in jo vzeti nazaj v službo.

Prav tako se je SBC pod vodenjem Guček-Zakoškove zapletla v sporno nabavo neustreznih in precenjenih ventilatorjev podjetja Geneplanet, kot je ugotovilo tudi računsko sodišče. Na naše vprašanje, koliko so stale odvetniške storitve v zvezi s pravdami, povezanimi z Marjanom Ferjancem, Brankom Gabrovcem in Vesno Lavrič, so nam v SBC pojasnili, da so od februarja 2018 do novembra lani odvetniškim družbam plačali 61.083 evrov.