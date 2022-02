Županova jama leži na Dolenjskem, med Grosupljem in Turjakom, le pol ure vožnje iz Ljubljane. Njena lega v osrednjeslovenski regiji omogoča odlično dostopnost iz bolj oddaljenih krajev Slovenije, tujim obiskovalcem pa priročen poldnevni izlet.

Dvorane Županove jame ležijo na različnih višinskih nivojih, ki jih povezuje 478 stopnic. Najnižja točka ogleda je 50 metrov pod površjem, a je med ogledom zaradi prehajanja med dvoranami treba premagati kar 120 metrov višinske razlike v eno smer. Jamska pot obiskovalce vodi po različnem terenu – beton, strjena ilovica, stopnice, kamnit teren. Mestoma je lahko drseče. Ogled se prične s spustom v dvorano Ledenico, kjer pozimi zmrzuje, v poletnem času pa temperatura v njej doseže največ 6 stopinj Celzija. V preostalem delu jame je topleje, saj je tam stalnih 9,6 stopinje Celzija.

Ogled jame skupaj z animacijo traja približno 75 minut. Ogledi v času zimskega netopirskega spanja potekajo s svetilkami, ki si jih je mogoče izposoditi. Seveda ni odveč opozorilo, da so za ogled jame potrebni pohodni čevlji in topla oblačila. Obutev z gladkim podplatom – modne superge in podobno – je neprimerna, zaradi nje se vodnik iz varnostnih razlogov lahko odloči, da vas ne more sprejeti na ogled.

Program je najbolj ustrezen za otroke med 5. in 12. letom v spremstvu staršev. Prek jame namreč vodi precej stopnic, zato tam otroci, mlajši od pet let, potrebujejo pomoč staršev. Otroci za program prejmejo svetilko, ki jo ob zaključku vrnejo.

Igra Odkrij netopirsko skrivnost! se bo danes in jutri začela ob 11. uri, če želite na obisk v popoldanskih urah ali ob koncu tedna, se morate predhodno dogovoriti z organizatorji. Več informacij: www.zupanovajama.si in 041-407-705. vav