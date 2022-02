Pred decembrskim SP v Španiji, na katerem so osvojile 17. mesto, so Slovenke v pokalu EHF Euro odigrale uvodni tekmi z Norveško in oktobra lani obe izgubile: v Bekkestui s 17:29, v Ljubljani pa z 21:26. Evropska zveza EHF je tekmovanje ustanovila za štiri reprezentance, ki jim ni treba igrati kvalifikacij za Euro 2022: tri sogostiteljice (Slovenija, Črna gora, Severna Makedonija) in aktualno prvakinjo Evrope (Norveška).

Tekmi s Severno Makedonijo, ki je na prvih dveh obračunih dvakrat izgubila s Črno goro (doma z 21:29, na gostovanju s 30:31), bosta v četrtek, 3. marca, ob 18. uri v dvorani Zlatorog v Celju, in v nedeljo, 6. marca, ob 18.30 v Skopju. Na pripravah v Zrečah in na obeh tekmah slovenski selektor Dragan Adžić (na fotografiji) ne bo mogel računati na pet poškodovanih igralk (Branka Zec, Alja Varagić, Tjaša Stanko, Nina Žabjek, Živa Čopi) in na Tamaro Mavsar, ki se po porodu še pripravlja na vrnitev na igrišča. »Želel bi si, da bi se na reprezentančni akciji zbrali v popolni zasedbi, a žal ne bo tako. Z nami ne bo nekaterih igralk, ki so bile na pripravah in SP v Španiji. A na srečo so vse njihove poškodbe lažje narave in pri nobeni ne bo potreben operativni poseg,« pravi Dragan Adžić.

Črnogorec je na priprave prvič povabil tri novinke (Blažka Hauptman, Tajda Tripkovič, Urša Urbančič), že v preteklosti so se jih udeležile Manca Kogovšek, Urša Zelnik in Nika Matavš. »Na treningih želim preveriti raven njihovega rokometnega znanja in jim dati priložnost, da se izkažejo,« pojasnjuje Adžić. O tekmah s Severno Makedonijo selektor dodaja: »Čeprav ne bomo mogli v popolnosti nadaljevati z uigravanjem za EP, nam bosta tekmi prišli prav. Skušali bomo odpraviti čim več napak v igri s svetovnega prvenstva v Španiji.«