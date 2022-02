Nepreslišano: Miha Lampreht, dolgoletni dopisnik RTV Slovenije iz Moskve

Treba je spomniti na besede Zbigniewa Brzezinskega, ameriškega jastreba v svetu za nacionalno varnost v Carterjevi administraciji, ki je dejal, da bi bil razpad Ukrajine največja katastrofa po koncu druge svetovne vojne in da bi delitev ali razpad Ukrajine potekala vzdolž reke Dneper. Zdi se naravnost preroško in kot svarilo, naj se to ne zgodi. Tudi priročniki ruskega generalštaba jasno kažejo, kaj za Rusijo geopolitično pomeni Ukrajina. Brez vpliva v tej državi Rusija ne bo več evropska »velesila«. Toda tudi ameriški predsednik Biden je vpleten v ukrajinsko zgodbo, do ukrajinskega vprašanja je odločnejši kot do drugih vprašanj. Biden ima kot nekdanji podpredsednik v Obamovi administraciji tudi grenko izkušnjo ruske aneksije polotoka Krim.