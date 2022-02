Dekleta, matere, babice vsega sveta, združimo se v boju za svet brez vojn. Postavimo se za naše moške, za prijatelje, ljubimce, može, sinove in vnuke, da bodo ostali z nami doma in ne bodo ležali v tujih deželah v neznanih grobovih, se vračali domov v plastičnih vrečah ali kot telesni in duševni pohabljenci. Zamenjajmo politike, ki podlegajo diktatu vojnih zaslužkarjev! Zahtevajmo zaprtje orožarske industrije, ki načrtno povzroča konflikte po svetu. Zamenjajmo slabe politike, ki v sli po dobičku in nadvladi nad drugimi narodi sprožajo vojne, ki »pomagajo« majhnim tako, da jim prodajajo orožje in ustvarjajo nove kolonije. Zdaj sužnjev ne vozijo več čez morja, izžemajo in zastrašujejo jih v njihovih domačih deželah, oropane, osiromašene, v brezupu revščine, sužnje tujega kapitala. In ko se v obupu podajo iskat kraje, kjer bi njihovi otroci lahko rasli v miru in svobodi, jih brezbrižno in načrtno puščajo umirati na smrtonosnih poteh.

Poslanke slovenskega parlamenta pozivam, da prestopite strankarske plotove, da stopite skupaj in se uprete nakupom orožja in vojaške opreme, da se skupaj z ozaveščenimi moškimi kolegi uprete pošiljanju naših vojakov čez meje naše dežele.

Pozivam poslanke evropskega parlamenta, da v evropskem parlamentu zahtevate razorožitev, da začnete razpravo o smiselnosti vojaške zveze Nato, ki izvaža vojne iz razvitega »svobodnega« sveta za zadovoljevanje pohlepa lastnikov vojaške industrije. Pozivam vas, da v evropskem parlamentu uveljavite idejo o solidarnem zmanjševanju razvojnih razlik v EU in v svetu, da v diplomatska prizadevanja za varovanje in obnavljanje miru na konfliktnih območjih vključijo civilno prebivalstvo, zlasti ženske in mlade ljudi, ki jih vojne najbolj prizadevajo, a jih nihče nič ne vpraša. Le tako lahko dosežemo mir na svetu.

Pozivam poslanke velikih narodov sveta, da ustavite neokolonialistične apetite svojih držav in da terjate, da se sredstva, ki jih porabijo za lastno oboroževanje in oboroževanje dežel, kamor gospodarji vojne stegujejo svoje neokolonialne lovke, porabijo za odpravo revščine in reševanje planeta pred segrevanjem in onesnaževanjem, v svojih lastnih deželah.

Ženske vsega sveta, stopimo na plano! Uprimo se diktaturi vojnih dobičkarjev. Omogočimo svojim vnukom, da bodo lahko rojevali otroke v svetu medsebojnega spoštovanja, razumevanja in sodelovanja.

Mateja Kožuh Novak, Ljubljana