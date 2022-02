Čeprav rezultati Juventusa v letošnji sezoni niso takšni, kot bi si njihovi navijači želeli, imajo Torinčani v svojih vrstah nov dragulj. Dušan Vlahović se je stari dami pridružil v zimskem prestopnem roku, za kar 80 milijonov evrov je prišel iz Fiorentine, na debiju v ligi prvakov proti Villarrealu pa je gol dosegel že po 32 sekundah ob praktično prvem stiku z žogo. Na prvem nastopu v najelitnejšem evropskem nogometnem tekmovanju sta v dresu Juventusa gol zabila tudi klubski legendi Alessandro Del Piero in David Trezeguet, navijači pa sanjajo, da bo tudi Vlahović prinesel toliko uspehov, kot sta jih Italijan in Francoz.

»Pri Juventusu se moje sanje uresničujejo. Vesel sem za gol na debiju v ligi prvakov, a nismo zmagali, kar bi bilo najpomembnejše. Osebno sem tekmo z Villarrealom že izbrisal iz spomina, gledam le naprej, proti naslednji preizkušnji,« je povedal 22-letni srbski napadalec Dušan Vlahović. Juventus se je proti Villarrealu zadovoljil z zgodnjim vodstvom, ki je bilo pisano na kožo trenerju Massimilianu Allegriju. Italijanski strateg prisega na defenzivno taktiko, kar vse bolj jezi navijače stare dame. Kapetan Leonardo Bonucci in soigralci so bili za neambicioznost v igri kaznovani v drugem polčasu, ko je izenačil Dani Parejo. »Kot posamezniki in kolektiv smo pokazali zrelost. Po hitrem vodstvu Juventusa nismo sklonili glav, temveč smo se borili naprej, kot da se ni zgodilo nič. To nam je omogočilo, da smo v drugem polčasu izenačili. Juventus še naprej ostaja favorit za napredovanje, a imamo tudi mi možnosti. V Torino bomo šli samozavestni in s prepričanjem, da lahko presenetimo,« je povedal trener Villarreala Unai Emery.

Aktualni prvak Chelsea je z goloma Kaia Havertza in Christiana Pulišića pričakovano dobil prvi obračun proti Lillu, ki se je pogumno upiral angleškemu moštvu. »Zmaga brez prejetega gola je vedno dobrodošla. Trdo smo delali, da nasprotniku nismo dovolili resnih priložnosti, čeprav smo imeli tudi nekaj padcev v igri. Predvsem po drugem golu smo se preveč povlekli nazaj, vendar smo kljub temu imeli priložnost še za tretjega, ki bi po mojem mnenje že odločil potnika v četrtfinale. A tudi tako smo v odličnem položaju za preboj v četrtfinale,« je bil zadovoljen trener Chelseaja Thomas Tuchel. Nekoliko drugačen pogled je imel strateg Lilla Jocelyn Gourvennec: »Razočarani smo, saj nas Chelsea ni nadigral. Gola so dosegli iz kota in protinapada. Moštvo Tuchela skoraj vedno dominira v posesti, tokrat pa smo jim bili v tem skoraj enakovredni. Naredili smo izredno malo napak, toda tisti, ki smo ju, sta nas drago stali.«