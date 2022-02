Da bi zagotovila večjo prometno varnost kolesarjev ter spodbujala trajnostno mobilnost, se je kamniška občina že pred časom lotila urejanja kolesarske povezave od Kamnika do Godiča. V doglednem času so pridobili soglasja vseh lastnikov zemljišč in tudi soglasja nosilcev urejanja prostora na 3,2 kilometra dolgi trasi, med njimi zavoda za varstvo narave, zavoda za gozdove in direkcije za vode. Kot so zagotovili na občini, se bodo poskušali izogniti večjemu podiranju dreves oziroma jih bodo podirali zgolj tam, kjer bo to res nujno potrebno. V sklopu izvedbe bo občina za vsako podrto drevo zasadila tri nova.

Kot so povedali na občini, se je treba zavedati, da je pretežni del zemljišč, po katerih poteka kolesarska povezava, v zasebni lasti. »Z gradnjo poti se bo vzpostavila enotna povezava, ki bo nadomestila številne uhojene poti, ki trenutno potekajo po zasebnih zemljiščih. Te postajajo namreč vse bolj moteče za lastnike zemljišč,« so sporočili in dodali, da bo z vzpostavitvijo povezave občina zagotovila večjo prometno varnost kolesarjev, zmanjšala negativne vplive motornega prometa na okolje (izpušni plini, hrup, prometni zastoji), spodbujala trajnostno mobilnost z uporabo koles za vsakodnevna opravila ter izboljšala kakovost življenjskega prostora.