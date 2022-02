Vodstvo Televizije Slovenija seveda tako odkritih besed v zvezi z ukinjenimi oddajami ne uporabi. Oni pač leporečijo o spremembah in gledanosti. V resnici pa so očitno v nemilosti novinarji, ki so trn v peti aktualni oblasti. Janševim so ljubi novinarji, ki ne postavljajo neprijetnih vprašanj, ki ne oporekajo, ki ne dvomijo, ki kritizirajo le tiste, ki jih kritizira oblast, ki ne raziskujejo, ki so ubogljivi, ki jih ne zanimajo zahteve civilne družbe, ki ne problematizirajo, ki bolj malo vedo, ki kimajo, ki so slabo vešči svoje obrti, se osladno smehljajo in so popolnoma netelevizični ter so Janševi privrženci.

V romanu Paula je čilska pisateljica Isabel Allende takole opisala ravnanje vojaške hunte v Čilu takoj po zrušitvi Salvadoreja Allendeja. »Oblasti so sklicale novinarje, da jim sporočijo merila stroge cenzure. Niso bile prepovedane le določene teme, obstajale so tudi nevarne besede, recimo tovariš, ki so jo črtali iz besednjaka, pa še nekaj drugih, ki jih je bilo treba uporabljati skrajno previdno, recimo: ljudstvo, sindikat, skupnost, pravica, delavec.« Približno tako razmišljajo tudi v desnih medijih in na desničarskih portalih, le da seznam prepovedanih besed in prepovedanih ter zaničevanih oseb ubogljivo dnevno osvežujejo glede na trenutno počutje predsednika vlade.

Ampak RTV Slovenija vendar (še) ni desni medij in oni zatrjujejo, da pri njih ni prepovedanih tem in ne prepovedanih oseb. Očitno pa so pri njih trenutno prepovedane nekatere oddaje in nekateri novinarji. Če bi jim res šlo za gledanost, potem prvokategornice Tanje Gobec ne bi nadomeščali z Igorjem Pirkovičem, ki je kot novinar povsem nezanimiv in ga ni mogoče gledati, tudi če ne bi bil izpričan ljubitelj Janeza Janše. A žal se zdi, da vodstvo RTV Slovenija predvsem zelo nadobudno izpolnjuje zahteve in sledi cilju aktualne vlade, ki hoče prevzeti informativni program na javni TV Slovenija in ga preoblikovati po svoji meri, zato komu je v resnici mar za gledanost.

Upam pa, da se bodo vremena Kranjcem po 24. aprilu res zjasnila in bo zmagala levosredinska koalicija ter pripravila in sprejela tako novelo zakona o RTV Slovenija, ki bo omogočila razgnati to meglo, ki duši.

Magda Plementaš Lombar, Kranj