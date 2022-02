Tretji igralec sveta je po porazu v dvojicah jezo stresel nad sodnikom in z loparjem večkrat udaril po stolu, na katerem je še vedno sedel glavni sodnik dvoboja.

Na incident se je odzvalo združenje ATP in igralca izključilo z odprtega prvenstva Mehike tako s tekmovanja posameznikov kot dvojic.

Nekaj ur zatem je Nemec na Instagramu objavil opravičilo za svoja dejanja. »Težko je z besedami opisati, kako močno obžalujem, kar sem naredil. Sodniku sem se že osebno opravičil, ker je bil moj izbruh povsem napačen in nesprejemljiv,« je zapisal Zverev in dodal: »Kot veste, dam vedno vse od sebe na igrišču. Tokrat sem dal preveč. V naslednjih dneh bom še enkrat preučil svoja dejanja in skušal doseči, da se kaj takega ne bo več ponovilo.«

Zverev bi moral med posamezniki v osmini finala igrati proti rojaku Petru Gojowczyku, ki je po njegovi diskvalifikaciji napredoval brez boja.

Zverev je lanski olimpijski prvak in zmagovalec zaključnega turrija ATP, dobil je tudi nagrado za nemškega športnika leta 2021.