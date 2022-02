Sodni svet je na seji 17. februarja obravnaval problematiko sodniških plač v zvezi z načrtovanimi spremembami sistema plač v javnem sektorju.

Sprejeli so sklep, da je nesprejemljivo, da bi se plačni sistem spreminjal le v korist ene interesne skupine in povzročil še večja nesorazmerja v sistemu plač v javnem sektorju, v delu, ki se nanaša na uvrstitev sodnikov v plačne razrede, je v sporočilu za javnost predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat.

V Sodnem svetu so zapisali, da na neustreznost plačnega sistema za sodnike opozarjajo že dlje časa v okviru postopkov za spremembo sodniške zakonodaje kakor tudi z v letu 2021 vloženo zahtevo za oceno ustavnosti. Zaradi porušenih plačnih sorazmerij je po njihovih navedbah prišlo do kršitev načela delitve oblasti in nedopustnih posegov v načelo sodniške neodvisnosti.

Če bo prišlo do realizacije navedenih plačnih sprememb, je treba takoj zvišati tudi plače vseh sodnikov, so zapisali. O tem sklepu bo Sodni svet obvestil ministra za pravosodje in javno upravo ter vlado. Sodni svet bo o plačni problematiki sodstva obvestil tudi Evropsko Komisijo, so še zapisali.