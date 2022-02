Album je bil namenjen celotnemu jugoslovanskemu trgu in založnik, sarajevski Diskoton, jih je neslovenskemu trgu skušal približati pod imenom Automobili. Niso pa bili najbolj natančni pri distribuciji, saj so v Sloveniji prodajali srbohrvaško verzijo, v Makedoniji pa slovensko.

Večino glasbe za skupino Avtomobili je napisal Mirko Vuksanović, besedila pa Marko Vuksanović: »Na moj tekst pesmi Sama je Mirko naredil glasbo, ki pa mi ni bila najbolj všeč. To se ni zgodilo pogosto, a tokrat se je. Zato je naredil novo melodijo, ki ni bila več tako zelo zamorjena kot prejšnja. Zdaj je bila samo malo zamorjena.«

Avtomobili imajo že posnet material za nov album. »Trenutno je v fazi miksanja in bo izšel letos, ko imamo 40 let delovanja. Točen izid je odvisen od tiska vinilnih plošč, za kar pa so roki precej dolgi, saj se zelo veliko izvajalcev odloča tudi za ta nosilec zvoka,« nam je še povedal Marko Vuksanović. V tokratni zasedbi so poleg bratov Vuksanović še basist David Šuligoj, kitarist Boštjan Andrejc in bobnar David Morgan.

Izvajalec: Avtomobili

Glasba: Mirko Vuksanović

Besedilo: Mirko Vuksanović

Leto: 1988