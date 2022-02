Bone, ki jih bodo v fizični obliki prejela avstrijska gospodinjstva, bo mogoče unovčiti pri dobaviteljih električne energije in jih uporabiti kot dobropis pri letnem obračunu, je pojasnil avstrijski finančni minister Magnus Brunner. Dobavitelji bodo stroške, povezane z unovčevanjem bonov, prejeli povrnjene.

Kakšna bo višina teh stroškov, ni jasno, navaja avstrijski Kurier. Upoštevajoč veliko število gospodinjstev in merilnih mest bi lahko šlo za več milijonov evrov.

»Elektrogospodarstvo podpira to rešitev,« je dejal predsednik avstrijskega energetskega združenja in prvi mož Verbunda Michael Strugl. Je pa opozoril, da se unovčevanje dotika 150 dobaviteljev elektrike in 120 upravljalcev omrežja in njihovih procesov, zato bo postopek kompleksen, posledično pa ne bodo zanemarljivi niti stroški.

Napovedal je tudi, da bodo v gospodarstvu okrepili lasten obseg pomoči gospodinjstvom in malim podjetjem. Tako denimo do 31. maja podaljšujejo obdobje, v katerem ne bodo odklapljali elektrike in plina zaradi neporavnanih računov.

Do enkratnega bona v višini 150 evrov bodo sicer upravičena vsa avstrijska gospodinjstva, ki ne presegajo določene prihodkovne meje, vezane na izračun prispevkov za socialno blagajno. Za enoosebna gospodinjstva trenutno ta meja znaša 5670 evrov bruto mesečno, za gospodinjstva z več člani pa dvakrat toliko. Osebe, ki zaslužijo več, bodo morale same paziti, da bona ne unovčijo. »Seveda bomo to tudi nadzirali, a mislim, da je mogoča določena osebna odgovornost,« je dejal Brunner.

Za samo izvedbo pomoči je potreben zakon, ki ga bo vlada v parlament poslala v prihodnjih dneh. Mudi se, ker želi pisma z boni prebivalcem poslati vsaj do začetka aprila.

Ideje v smeri zmanjšanja davka na dodano vrednost, k čemur med drugim poziva avstrijska opozicija, je medtem minister zavrnil. Znižanje davka bi najbolj koristilo gospodinjstvom z najvišjimi prihodki, kar pa ni v skladu z namenom vlade, je izpostavil med drugim.

Ministrica za energijo Leonore Gewessler je za visoke cene energije okrivila odvisnost Avstrije od uvoza fosilnih goriv. Trenutno je stanje zalog plina v državi nizko, a ne tako nizko, da bi moral zaradi tega kdo zmrzovati, je pomirila. »Stanje je resno, a ni kritično,« je dodala.

Brunner pa je podprl sankcije Zahoda proti Rusiji, ki bi lahko kmalu prestopila ukrajinsko mejo. »Najpomembnejši cilj mora biti vedno, in še zlasti zdaj, da agresorjev ne financiramo,« je dejal. Ocenil je še, da gospodarsko sodelovanje z Rusijo za Avstrijo, če se izvzame banke, predstavlja relativno manjši del celotne gospodarske aktivnosti.

Skupno sicer Avstrija, kot je vlada sklenila konec januarja, prebivalcem in podjetjem zaradi visokih cen energije namenja 1,7 milijarde evrov pomoči. Približno 750.000 ljudi, ki veljajo za posebej ogrožene, bo namreč prejelo dodatnih 150 evrov pomoči, ukinili pa so tudi tarifo za zeleno električno energijo.