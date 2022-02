Na Kitajskem so skakalci osvojili dve kolajni. Peter Prevc in Timi Zajc sta skupaj z Uršo Bogataj in Niko Križnar osvojila naslov olimpijskega prvaka na premierni tekmi mešanih ekip, na moštveni tekmi pa sta se jima za srebrno kolajno pridružila še Lovro Kos in Cene Prevc.

Čeprav je skakalni izkupiček s Kitajske izjemen, bi lahko bil še večji. Na vseh tekmah so bili Slovenci blizu odličja, Peter Prevc je za pol točke ostal brez brona na srednji skakalnici, Zajc je bil na veliki po polovici tekme tretji, na koncu pa se mu ni izšlo za kolajno in je končal kot šesti.

»Glavni cilj je, da v nadaljevanje sezone prenesemo iste skoke kot na olimpijskih igrah. Na svetovnih prvenstvih v poletih nas vedno uvrščajo med favorite in mi se bomo seveda potrudili, da bomo v Vikersundu to vlogo upravičili. Pomembno bo, da bodo fantje v poletih uživali, ob dobrih skokih bo dosegljiva tudi kolajna. Zlasti ekipna,« je za STA dejal Hrgota o zadnjem delu skakalne sezone.