V času zmagovalca sta ciljno črto prečkala še Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers) in Rus Aleksandr Vlasov (Bora Hansgrohe). V skupni razvrstitvi ima zdaj Pogačar dve sekundi prednosti pred Italijanom Filippom Ganno (Ineos Grenadiers) in 13 sekund pred danes tretjeuvrščenim Vlasovom. Za Pogačarja je bila to prva zmaga v sezoni in že 31. v karieri.

Ekipa UAE Emirates je v prvi od dveh gorskih etap domače dirke pokazala, da jo bo tudi letos težko premagati. Z odlično taktiko je branilcu naslova omogočila, da je v zadnjih metrih pokazal svojo moč in s silovitim sprintom strl tekmece.

UAE Emirates je že pred zaključnim vzponom, ki je bil tudi edini pravi klanec v etapi, poskrbela za močan ritem, ki je vsaj nekatere tekmece slovenskega asa spravil v težave. Na polovici vzpona ritmu Pogačarjevega poljskega kolega Rafala Majke ni mogel več slediti Nizozemec Tom Dumoulin, ki je odpadel iz boja za zmago, kot že nekajkrat v prejšnjih letih je največji odpor kazal Britanec Adam Yates.

Yates je večinoma vlekel šesterico ubežnih kolesarjev, med katerimi je bil tudi Slovenec, ki pa ni zdržala do konca. Kar nekaj kolesarjev se ji je pridružilo, glavno vlogo na čelo pa je potem prevzel portugalski član ekipe, novinec v njej Joao Almeida, ki je še dodatno utrudil tekmece in Pogačarju 200 metrov pred ciljem omogočil napad na etapno zmago.

»To je bil enkraten dan, timsko delo je bilo popolno. Veliko kolesarjev je poskusilo z napadi, a smo vse ubranili, po zaslugi moštvenih kolegov pa sem prihranil nekaj moči za sprint, v katerem sem dal vse od sebe. Vesel sem, na kakšen način sem začel sezono. Ne vem, kaj se lahko zgodi v zadnji etapi, vesel pa sem, ker sem dosegel prvo zmago sezone in oblekel majico vodilnega, hkrati pa se lahko prepričal, da mi bolezen pred dirko ni pustila večjih posledic.«

»To sem slutil že na treningih, a pred dirko nikoli ne veš. Zdaj imamo dve ravninski etapi, naša ekipa pa čas, da pripravi strategijo za odločilno, zadnjo preizkušnjo,« je po zmagi dejal Pogačar, ki lovi tretjo slovensko zmago na dirki, pred njegovim lanskim uspehom je leta 2019 zmagal tudi Primož Roglič. Vmes med Slovencema se je zmage veselil Adam Yates, ki je bil lani drugi.

Do konca dirke so še tri etape, odločilna etapa pa bo zadnja, ki se bo končala z vzponom.