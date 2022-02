Kot datum ukinitve DUTB po prenosu vsega premoženja v Levici namesto 31. decembra letos predlagajo, da se ta ukine že z junijem letos, je v izjavi za javnost povedal vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.

Kot so navedli v predlogu dopolnitve zakona, ki je podlaga za delovanje DUTB, predčasna ukinitev slabe banke pomeni dokončni prenos lastnine na Slovenski državni holding (SDH) in stanovanjski sklad. Prepričani so, da se s tem preprečuje razprodaja in privatizacija, medtem ko bo stanovanjski sklad dobil zemljišča in nepremičnine za okrepitev javnega stanovanjskega fonda, ki potrebuje dodatnih 30.000 stanovanj.

Z namenom preprečitve nadaljnje razprodaje premoženja pod krovom morebitnih državnih holdingov pa je dodana tudi nova prehodna določba, ki preprečuje sklepanje poslov v času med uveljavitvijo zakona in ukinitvijo DUTB, je še navedeno v predlaganih dopolnitvah zakona. Tako namreč želijo zagotoviti, da bodo vse razpoložljive nepremičnine dejansko prenesene na SDH in stanovanjski sklad in ne prodane, še dodajajo.

Glede na to, da se je vlada pod pritiski opozicije in javnosti odločila uveljaviti predkupno pravico za odkup Yorkovega deleža v družbi Sava, pa v Levici menijo tudi, da je treba vse napore vložiti v to, da se tudi vse ostale turistične zmogljivosti ohrani v državni lasti, je dejal Vatovec.

Dokler je predlog dopolnitve zakona še v postopku, pa bodo po besedah Vatovca vložili tudi zahtevo za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ. Ob tem bodo predlagali dva sklepa, in sicer uvedbo moratorija tako na prodajo turističnih kot stanovanjskih zmogljivosti.